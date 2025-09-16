Logo Image

Υμηττός: Σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό στον Βύρωνα (εικόνες)

Κοινωνία

Υμηττός: Σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό στον Βύρωνα (εικόνες)

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Φωτογραφία αρχείου

Ο συλληφθείς κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της 7ης Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα

Στη σύλληψη ενός υπόπτου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στους πρόποδες του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, προχώρησαν οι αρχές.

Πρόκειται για Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Προηγήθηκε έρευνα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής.

Κατηγορείται για την πυρκαγιά της 7ης Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συλληφθείς κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της 7ης Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

