Πάτρα: Ταυτοποιήθηκε για γενετήσιες πράξεις σε μεθυσμένη ανήλικη μέσα σε κατάστημα

Κοινωνία

Πάτρα: Ταυτοποιήθηκε για γενετήσιες πράξεις σε μεθυσμένη ανήλικη μέσα σε κατάστημα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την ανικανότητας της 15χρονης να αντισταθεί

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη σχηματίστηκε σε βάρος άνδρα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, που ταυτοποίησε τα πλήρη στοιχεία του.

Ειδικότερα, στις 10 Αυγούστου, σε περιοχή της Πάτρας, μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο κατηγορούμενος προσέγγισε 15χρονη, που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, και, εκμεταλλευόμενος την ανικανότητά της να αντισταθεί, τέλεσε σε βάρος της γενετήσιες πράξεις.

Η ανήλικη εξετάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου, ενώ παραγγέλθηκε  στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

