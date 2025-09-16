Πυρκαγιά στην Καστοριά: Κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση μεταξύ των χωριών Μηλίτσα και Κωσταράζι στον Δήμο Άργους Ορεστικού, ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Καστοριά.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, επεκτάθηκε γρήγορα και πέρασε σε παρακείμενο οικόπεδο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό πάρκο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 8 οχήματα και 16 πυροσβέστες. Για την πληρέστερη αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου και την αποτροπή της επέκτασής του, αναμένονται στην περιοχή ενισχύσεις.

Προς το παρόν, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι προσπάθειες για τον έλεγχό της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.