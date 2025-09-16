Αιγάλεω: Συνελήφθη Σύρος για διαδοχικά περιστατικά παρενόχλησης – Στιγμές τρόμου για 2 ανήλικες και μία 58χρονη (βίντεο)

Στη σύλληψη ενός άνδρα συριακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε δύο ανήλικες, 14 και 17 ετών αντίστοιχα, και μία 58χρονη κοντά στον σταθμό του Μετρό στο Αιγάλεω, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας αναγνωρίστηκε από τις δύο ανήλικες και την 58χρονη.

Το χρονικό

Σε ό,τι αφορά το χρονικό των επιθέσεων, ο αλλοδαπός αρχικά πλησίασε τη 14χρονη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια έφυγε τρέχοντας.

Στο δεύτερο περιστατικό, άρπαξε την 58χρονη από το χέρι, φύσηξε στο αυτί της και ακολούθως εξαφανίστηκε.

Το βίντεο

Έπειτα ακολούθησε τη 17χρονη μέχρι την πολυκατοικία όπου διέμενε. Σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φαίνεται να έχει μπει στην γκαραζόπορτα και να κάνει άσεμνες χειρονομίες, ενώ το κορίτσι ακούγεται να του φωνάζει να φύγει και χτυπά τα κουδούνια καλώντας σε βοήθεια:

Στη συνέχεια ο άνδρας έφυγε από την πολυκατοικία για να ακινητοποιηθεί λίγο αργότερα από έναν 34χρονο και έναν συγγενή της 17χρονης. Στο σημείο εκλήθη η αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψή του.

Φέρεται να είχε συλληφθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ ο άνδρα φέρεται να είχε συλληφθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλοδαπού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε Α.Τ. δύο φορές τον μήνα, ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα έγραφα.