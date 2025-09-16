Χαλκιδική: 5χρονη δέχθηκε επίθεση από λύκο

Επίθεση από λύκο φέρεται να δέχθηκε ένα κορίτσι ηλικίας πέντε ετών από τη Σερβία, στην παραλία Άγιος Νικόλαος της Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αρχές η μητέρα της πεντάχρονης, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, 12 Σεπτεμβρίου, όταν το παιδί έπαιζε στην παραλία.

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ο λύκος εμφανίστηκε και επιτέθηκε στην πεντάχρονη, καταφέρνοντας της δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη.

Όπως έκανε γνωστό στις αρχές η μητέρα του παιδιού, χάρη στην άμεση επέμβαση της ίδιας κι ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο άγριο ζώο με πέτρες, αυτό απομακρύνθηκε και σώθηκε το παιδί.

Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κ.Υ της περιοχής, ενώ μετά διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

«Υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή»

Την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος.

«Υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή. Έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπάντιος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των κατοίκων, μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.