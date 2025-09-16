Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. καταζητούμενος από τη Γαλλία

Στην Αθήνα συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Γαλλίας, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και αναζητήσεις, πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ειδικότερα, ο 48χρονος κατηγορείται ότι, μαζί με άλλα άτομα, αποτελούσε μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς τη Γαλλία. Επιπλέον, εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2023 στη Γαλλία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.