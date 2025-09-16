Αντιδράσεις για το βίντεο με τους μετανάστες στη Γαύδο: Λουόμενοι υποστηρίζουν ότι τους βοηθούσαν να ξεκολλήσουν τη βάρκα

Τη δική του εκδοχή για το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας σε παραλία στο Σαρακήνικο και εμφάνιζε λουόμενους να απομακρύνουν μία βάρκα μεταναστών δίνει ένας από τους ανθρώπους που φέρεται να παρίστατο στο περιστατικό, σύμφωνα με όσα τουλάχιστον μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με (ανώνυμη) μαρτυρία που δημοσιεύει ο κρητικός ιστότοπος Flashnews.gr το περιστατικό εξελίχθηκε ως εξής:

«Όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή, τους λέγαμε στα αγγλικά, να μην αποβιβαστούν στην παραλία αλλά να πάνε στο λιμάνι της Γαύδου όπου εκεί δέχονται οι Αρχές τους μετανάστες. Τους λέγαμε ‘to the port, to the port’.

Εξάλλου αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο θα χρειαζόταν πολύ ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι.

Οι ίδιοι, αμέσως θέλησαν να φύγουν για να πάνε στο λιμάνι, αλλά επειδή είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο, βοήθησαν τρεις λουόμενοι, να ξεκολλήσει και να πλεύσει η βάρκα προς το λιμάνι Καραβέ όπου και έφτασε τελικά».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν πλοία της Frontex.

Ενταση στην Αγυιά

Στο μεταξύ ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων όταν εκεί κατέφθασε λεωφορείο με τους 109 νέους μετανάστες που διασώθηκαν τη νύχτα ανοιχτά της Γαύδου σε δύο νέα περιστατικά.

Στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας βρίσκονται ήδη 936 μετανάστες, κάποιοι από τους οποίους αντέδρασαν βλέποντας περισσότερα να καταφθάνουν στο χώρο που δέχεται ήδη μεγάλη πίεση.

Μέχρι το βράδυ στην Αγυιά αναμένεται να έρθουν από την Γαύδο 130 μετανάστες, οι 100 που έφτασαν χθες στο νησί (ανάμεσα τους 11 γυναίκες και 9 παιδιά) και οι 30 που έφτασαν σήμερα με βάρκα σε απόκρημνη παραλία στην περιοχή Βατσιανά.

Στόχος να έχει αδειάσει ο χώρος έως την Κυριακή

Στο μεταξύ το βράδυ αναμένεται να φύγουν με το καράβι της γραμμής περίπου 200 μετανάστες από το Σουδάν που βρίσκονται στην Αγυιά με προορισμό την Μαλακάσα, ενώ ο σχεδιασμός είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο χώρος να έχει αδειάσει.