Χανιά: Ένταση στον χώρο φιλοξενίας μετά την άφιξη άλλων 109 μεταναστών

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων όταν στον χώρο έφθασε λεωφορείο με τους 109 νέους μετανάστες που διασώθηκαν τη νύχτα ανοιχτά της Γαύδου σε δύο νέα περιστατικά.

Στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας βρίσκονται ήδη 936 μετανάστες, κάποιοι από τους οποίους αντέδρασαν βλέποντας περισσότερα να καταφθάνουν στο χώρο που δέχεται ήδη μεγάλη πίεση.

Μέχρι το βράδυ στην Αγυιά αναμένεται να έρθουν από την Γαύδο 130 μετανάστες, οι 100 που έφτασαν χθες στο νησί (ανάμεσα τους 11 γυναίκες και 9 παιδιά) και οι 30 που έφτασαν σήμερα με βάρκα σε απόκρημνη παραλία στην περιοχή Βατσιανά.

Στόχος να έχει αδειάσει ο χώρος έως την Κυριακή

Στο μεταξύ το βράδυ αναμένεται να φύγουν με το καράβι της γραμμής περίπου 200 μετανάστες από το Σουδάν που βρίσκονται στην Αγυιά με προορισμό την Μαλακάσα, ενώ ο σχεδιασμός είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο χώρος να έχει αδειάσει.