Πλεύρης: Η Κρήτη θα αποσυμφoρηθεί τις επόμενες ημέρες

«Είχαμε μια αυξημένη ροή μετά από δύο μήνες. Σε ένα Σαββατοκύριακο, σε δύο μέρες δηλαδή, μπήκαν γύρω στα 850 άτομα. Όμως από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση της Κρήτης και μέσα σε δύο τρεις μέρες θα έχει αποσυμφορηθεί», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ για τις αυξημένες ροές προς την Κρήτη το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε πως οι παράνομα αφιχθέντες θα πάνε στις κλειστές δομές που θα υποδείξουμε και θα εκτελεστεί ο περιορισμός της ελευθερίας τους. Σήμερα θα φύγουν άλλα 600 άτομα. Θα παρατηρήσουμε το φαινόμενο και θα αποφασίσουμε αν θα συνεχιστεί το μέτρο της αναστολής ασύλου».

Αναφέρθηκε και στη δημιουργία δομής στην Κρήτη, τονίζοντας ότι «δομή πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε στην Κρήτη. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 10.000 μεταφορές παράνομων μεταναστών από την Κρήτη στην ενδοχώρα. Άρα, όταν αυτή τη στιγμή το βασικό σημείο εισόδου μεταναστών έχει γίνει η Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή από τους 27.000 που έχουν μπει οι 15.000 είναι από όλη την Ελλάδα και 12.000 από την Κρήτη, αντιλαμβανόμαστε ότι η δομή πρέπει να υπάρξει».

«Τελείως ατυχέστατη η σύγκριση με Αντετοκούνμπο»

Σε ερώτηση σχετική με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την αντιστοιχία με την κατάργηση της επταετίας που πραγματοποιήθηκε με το νέο νομοσχέδιο, ο κ. Πλεύρης απάντησε: «Είναι απολύτως ατυχής η σύγκριση και κατά βάση είναι και προσβλητική, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας και έχει πάρει την ελληνική υπηκοότητα. Η επταετία μπήκε το 2014. Ο Γιάννης υπηκοότητα πήρε το 2013. Άρα, η επταετία την οποία καταργήσαμε δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Υπάρχουν διαδικασίες κάποιος από το καθεστώς της παρανομίας να βρεθεί το καθεστώς της νομιμότητας. Πάντοτε υπήρχαν. Με το σημερινό καθεστώς που υπάρχει, με τον νόμο Πλεύρη που λέμε, εξαιρούνται της επιστροφής τα παιδιά τα οποία φοιτούν σε ελληνικό σχολείο. Άρα είναι τελείως ατυχέστατη η σύγκριση», ανέφερε.

Ο κ. Πλεύρης επισήμανε την αναγκαιότητα για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική. «Μεταναστευτικό δυναμικό προφανώς η κάθε χώρα χρειάζεται. Υπάρχει η νόμιμη οδός. Η νόμιμη μετανάστευση ή κάποιος να είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας. Πρέπει να πάμε σε μια πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική και δεν είναι θέμα ιδεοληψίας. Παλιότερα αυτές οι ροές πήγαιναν στην Γερμανία, στη Γαλλία. Αυτές οι χώρες σήμερα κλείνουν. Μας κάνουν αιτήματα που ξεπερνάνε τις 50 και 60 χιλιάδες, να πάρουμε πίσω άτομα που φύγανε από την Ελλάδα. Και η Ελλάδα αυτό το αρνείται. Εάν λοιπόν μπεις σε μια λογική να λειτουργούν αυτές οι χώρες με κλειστά σύνορα και εμείς να μην κάνουμε επιστροφές, αν δεν φεύγουν και μένουν εδώ πέρα, ξέρετε τι θα συμβεί στις ελληνικές κοινωνίες…» είπε.

Σχετικά με το αν η μετανάστευση αποτελεί λύση για το δημογραφικό, δήλωσε: «Το άκουσα και από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πιο επικίνδυνη προσέγγιση που μπορεί να πει κάποιος. Το δημογραφικό δεν μπορεί να λυθεί με το μεταναστευτικό. Το δημογραφικό δεν είναι αριθμητική, μας λείπουν τόσοι Έλληνες, φέρνουμε τόσους μετανάστες. Αυτό είναι ανταλλαγή πληθυσμού. Το δημογραφικό θα λυθεί όταν θα έχει κίνητρα η ελληνική οικογένεια να γεννά περισσότερα παιδιά και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και τα μέτρα του πρωθυπουργού. Μπορεί μετανάστες να γίνουν μέρος του ελληνικού έθνους, αλλά δεν μπορεί να πούμε μας λείπουν 200.000 Έλληνες, φέρνουμε 200.000 μετανάστες και λύσαμε το δημογραφικό».

Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επερχόμενο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: «Το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση θα περάσει από το επόμενο υπουργικό συμβούλιο. Πάμε να δουλέψουμε σε τρία επίπεδα. Τακτοποίηση αιτήσεων που δυστυχώς έχουμε γύρω στις 290 χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις. Νόμιμες οδοί μετανάστευσης, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και, το σημαντικότερο, όσοι παίρνουν άσυλο πια στην Ελλάδα, θα τους δίνεται η δυνατότητα μέσω προγραμμάτων να εργαστούν, δεν θα ζουν από τα επιδόματα. Η λογική ότι πήρα άσυλο και πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος και Ευρωπαίος για να ζήσω, δεν υπάρχει», ξεκαθάρισε ο υπουργός.