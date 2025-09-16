Logo Image

Πάτρα: Συλλήψεις ανηλίκων για ξυλοδαρμό 14χρονου

Κοινωνία

Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους

Τρεις ανήλικοι, δύο κορίτσια κι ένα αγόρι, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών αντίστοιχα, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα, από αστυνομικούς της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων από κοινού, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία του 14χρονου και του πατέρα του, χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι εντόπισαν τον μαθητή να κινείται πεζός και του προκάλεσαν ελαφρές σωματικές βλάβες στο πρόσωπο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

