Ποντιακή διάλεκτος και βωμολοχία – Πώς χωρούν τα κάκκαλα σε μια έκρηξη τρυφερότητας

«Η ποντιακή κουλτούρα αναπλαισιώνει τη χυδαιότητα ως μέσο τρυφερότητας και αστεϊσμού, αντί για προσβολής», γράφει μεταξύ άλλων ο Αριστείδης Ορφανίδης

Η ποντιακή βωμολοχία αποτελεί ένα πολυδιάστατο κοινωνιογλωσσολογικό φαινόμενο που συνδέει τη γλώσσα με την ταυτότητα, την πολιτισμική μνήμη και τις κοινωνικές σχέσεις. Σε αντίθεση με άλλες ελληνικές διαλέκτους, όπου η βωμολοχία εμφανίζεται κυρίως ως ανδρικό φαινόμενο ή ως κοινωνικά ανεπιθύμητη χυδαιότητα, στην ποντιακή η χρήση της είναι πλούσια, πολυλειτουργική και συχνά αποδεκτή, ακόμα και σε περιβάλλοντα οικογενειακά ή διαγενεακά.

Η ιστορική πορεία των Ποντίων, η κοινωνική οργάνωση των κοινοτήτων τους και η διατήρηση μιας ισχυρής προφορικής παράδοσης συνέβαλαν στην εξέλιξη της βωμολοχίας όχι ως απλής ύβρεως αλλά ως μέσου έκφρασης τρυφερότητας, χιούμορ και συλλογικής συνοχής.

