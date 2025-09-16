Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος μετά από καταγγελία της 20χρονης συντρόφου του για βιασμό

Στη σύλληψη ενός 26χρονου για βιασμό προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της 20χρονης συντρόφου του.

Η 20χρονη κατήγγειλε πως τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής κι ενώ βρισκόταν με τον 26χρονο σε ξενοδοχείο, κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων, εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες. Τον κατήγγειλε δε, ότι προηγουμένως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, εντόπισαν τον 26χρονο στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, όπου τον συνέλαβαν.

Ο 26χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη δικογραφία να αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.