Κίνηση στους δρόμους: Επιστροφή στην «κανονικότητα» – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Σοβαρά προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο, ιδίως στον Κηφισό, ο οποίος είναι φρακαρισμένος και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω έως και τη Φιλαδέλφεια.

Σημειώνεται πως στην κάθοδο έχει γίνει ατύχημα.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα υπάρχει αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι.

Στο κέντρο οι δρόμοι είναι «κοκκινισμένοι», ενώ σημειωτόν κατεβαίνει και η Συγγρού.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

15′-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

20′-25΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/MfUYcFJ2ke — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 16, 2025

Δείτε τον χάρτη με την κίνηση εδώ.