Logo Image

Κίνηση στους δρόμους: Επιστροφή στην «κανονικότητα» – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Κοινωνία

Κίνηση στους δρόμους: Επιστροφή στην «κανονικότητα» – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Με υπομονή πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί

Σοβαρά προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο, ιδίως στον Κηφισό, ο οποίος είναι φρακαρισμένος και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω έως και τη Φιλαδέλφεια.

Σημειώνεται πως στην κάθοδο έχει γίνει ατύχημα.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα υπάρχει αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι.

Στο κέντρο οι δρόμοι είναι «κοκκινισμένοι», ενώ σημειωτόν κατεβαίνει και η Συγγρού.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.

Δείτε τον χάρτη με την κίνηση εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube