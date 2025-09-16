Logo Image

Κρήτη: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες στη Γαύδο

Κοινωνία

Διασώθηκαν συνολικά 109 μετανάστες

Συνεχείς είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με δύο νέες επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται χθες μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Ειδικότερα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 109 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 69 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά χθες βράδυ, είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση διάσωσης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, όταν παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε 40 αλλοδαπούς σε λέμβο, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

