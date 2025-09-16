Logo Image

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ferrari στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Κοινωνία

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ferrari στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Απο κόσκινο οι επενδύσεις μέσω αναπτυξιακών”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Φέρτε πίσω τις Ferrari και τις Porsche!”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΦΑΓΑΝΕ, ΦΑΓΑΝΕ, ΦΑΓΑΝΕ…”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Αιτήσεις τώρα για 1.059 προσλήψεις”

ΕΣΤΙΑ: “Διαφθορά με ταχύτητες Φερράρι”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τα μηνύματα της Αγκυρας με τη NAVTEX για το “Πίρι Ρέις” “

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αμεση απάντηση στην κατάπτυστη απόφαση που ξεπλένει την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή”

ΤA NEA: “ΙΔΙΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ- Έξι βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα”

ΚONTRA: “ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 11 ΑΚΙΝΗΤΑ PORSCHE ΚΑΙ FERRARI”

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube