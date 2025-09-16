Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ferrari στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Απο κόσκινο οι επενδύσεις μέσω αναπτυξιακών”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Φέρτε πίσω τις Ferrari και τις Porsche!”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΦΑΓΑΝΕ, ΦΑΓΑΝΕ, ΦΑΓΑΝΕ…”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Αιτήσεις τώρα για 1.059 προσλήψεις”

ΕΣΤΙΑ: “Διαφθορά με ταχύτητες Φερράρι”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τα μηνύματα της Αγκυρας με τη NAVTEX για το “Πίρι Ρέις” “

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αμεση απάντηση στην κατάπτυστη απόφαση που ξεπλένει την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή”

ΤA NEA: “ΙΔΙΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ- Έξι βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα”

ΚONTRA: “ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 11 ΑΚΙΝΗΤΑ PORSCHE ΚΑΙ FERRARI”