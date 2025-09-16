Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ferrari στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Απο κόσκινο οι επενδύσεις μέσω αναπτυξιακών”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Φέρτε πίσω τις Ferrari και τις Porsche!”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΦΑΓΑΝΕ, ΦΑΓΑΝΕ, ΦΑΓΑΝΕ…”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Αιτήσεις τώρα για 1.059 προσλήψεις”
ΕΣΤΙΑ: “Διαφθορά με ταχύτητες Φερράρι”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τα μηνύματα της Αγκυρας με τη NAVTEX για το “Πίρι Ρέις” “
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αμεση απάντηση στην κατάπτυστη απόφαση που ξεπλένει την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή”
ΤA NEA: “ΙΔΙΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ- Έξι βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα”
ΚONTRA: “ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 11 ΑΚΙΝΗΤΑ PORSCHE ΚΑΙ FERRARI”