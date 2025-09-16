Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου

Τη μνήμη της Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου τιμά σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Μελιτίνη η Μάρτυς

Η Αγία Λουντμίλα η Μάρτυς

Η Αγία Ευφημία έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Με θάρρος ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό και υπέστη σκληρά βασανιστήρια, τα οποία άντεξε με θαυμαστή καρτερία. Η Εκκλησία την αποκαλεί «Πανεύφημο» γιατί η μαρτυρία της έγινε γνωστή και τιμημένη σε ολόκληρη την οικουμένη.

Η Αγία Μελιτίνη μαρτύρησε στη Μαρτυρούπολη της Θράκης κατά τον 2ο αιώνα. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, αντιστάθηκε με σθένος στις πιέσεις να αρνηθεί τον Χριστό και ομολόγησε την πίστη της, γινόμενη παράδειγμα θάρρους και αφοσίωσης.

Η Αγία Λουντμίλα καταγόταν από τη Βοημία και έζησε τον 9ο αιώνα. Δίδαξε τον Χριστιανισμό στον λαό της και στάθηκε στήριγμα στον εγγονό της, Άγιο Βάτσλαβ, μετέπειτα ηγεμόνα και προστάτη της Βοημίας. Μαρτύρησε από πολιτικούς αντιπάλους της, αλλά η μνήμη της τιμάται ιδιαίτερα στην Τσεχία ως πρώτη μάρτυς και μητέρα του έθνους.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

Ευφημία, Ευφημούλα, Φήμη

Λουντμίλα

Μελιτίνη

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!