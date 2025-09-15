Logo Image

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός άνδρα εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός άνδρα εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Έναν ακόμα άνδρα είχαν ανασύρει οι αρχές σήμερα το πρωί

Δεύτερη σορός άντρα εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου – αυτή τη φορά στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για αγνώστων στοιχείων άντρα, ηλικίας 20-25 ετών και ύψος περίπου 1,70 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό που τον ανέσυρε το απόγευμα.

Είχε προηγηθεί το πρωί η ανάσυρση σορού άνδρα από τη νέα παραλία (μεταξύ Λευκού Πύργου και αγάλματος Μ. Αλεξάνδρου). Και στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του νεκρού είναι άγνωστα και γι’ αυτό λόγο το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για άντρα ηλικίας περίπου 25-30 ετών, αναστήματος περίπου 1,80 μέτρων, αδύνατο, με μαύρα μαλλιά. Κατά τον εντοπισμό του φορούσε μαύρη μπλούζα, μπεζ, κοντό παντελόνι και υποδήματα.

Οι έρευνες των λιμενικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο για την ταυτοποίηση των δύο σορών, όσο και για τις συνθήκες θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube