Τέμπη: Συμπληρωματική ανάκριση ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων

Συμπληρωματική ανάκριση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων με υπόμνημα προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας.

Το αίτημα αφορά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θέμα της πυρασφάλειας, με αφορμή το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που, όπως ισχυρίζονται οι οικογένειες, δεν παραδόθηκε ποτέ στον ανακριτή.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Δευτλέρας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κατέθεσε στην πρόεδρο Εφετών την πρότασή του επί του κατηγορητηρίου για την τραγωδία και την απέστειλε και στους διαδίκους της υπόθεσης.

«Στην κόρη μου το έχω ορκιστεί. Όσο ζω όσο αναπνέω, θα είμαι δίπλα της νοερά. Έχω ιερή υποχρέωση», δήλωσε η Φωτεινή Κοκκάλα, μητέρα 20χρονου θύματος.

«Τι να πω; Ότι ο ανακριτής δεν έχει καλέσει και έκλεισε την ανάκριση, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων;», διερωτήθηκε από την πλευρά της η Ελένη Βασάρα, μητέρα 23χρονου θύματος.

Πυρά κατά του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών

Οι γονείς καταγγέλλουν κενά και παραλείψεις στη δικογραφία, ενώ διαμαρτύρονται και για τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος, δεν δέχθηκε στο γραφείο του, αντιπροσωπεία συγγενών θυμάτων.

«Αρνείται να δεχτεί ακόμη και αντιπροσωπεία δύο μητέρων. Γιατί; Γιατί αρνείται να ακούσει τους χαροκαμένους γονείς;», τόνισε η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα 22χρονου θύματος.

Ο προΛιστάμενος της Εισαγγελίας που παρέλαβε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, συνέταξε και απέστειλε την πρότασή του 996 σελίδων στην Πρόεδρο Εφετών και στους διαδίκους.

«Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εντός 6 ημερών συντάχθηκε πρόταση από τον κύριο Εισαγγελία Εφετών για μια δικογραφία άνω τον 60-70.000 σελίδων», δήλωσε ο δικηγόρος και συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, Αντώνης Ψαρόπουλος.

«Μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, ο εισαγγελέας μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων […] και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων! Μέσα σε 7 μέρες! […] Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο! Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

«Μας κοινοποιήθηκε άρον – άρον θα έλεγα, η πρόταση της Εισαγγελίας. Μέσα σε αυτήν τη γρήγορη ανάγνωση, δεν υπάρχει έκρηξη, δεν υπάρχουν κακουργηματικές ανθρωποκτονίες για την Hellenic Train», είπε η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των κατηγορουμένων είναι συνολικά 36. Στη συντριπτική τους πλειονότητα κατηγορούνται με αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Στις 60.000 σελίδες της δικογραφίας περιλαμβάνονται οι καταθέσεις περίπου 150 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 28 είναι από επιβάτες, αυτόπτες μάρτυρες.