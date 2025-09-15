Serifos Sunset Race: Η Σέριφος έτρεξε για το περιβάλλον µε την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης υποστήριξε και φέτος, για έβδοµη συνεχή χρονιά, το Serifos Sunset Race, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική συνεργασία του µε µια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισµό µε τον σεβασµό στο περιβάλλον.

Η παρουσία του Ιδρύµατος στο νησί εντάσσεται στο πολυετές πρόγραµµά του “SeaChange Greek Islands”, µια ολιστική παρέµβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις Κυκλάδες.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι αθλητισµός και φύση είναι αλληλένδετα· κάθε ανάσα και κάθε βήµα των αθλητών υπάρχουν χάρη στο φυσικό περιβάλλον που τους περιβάλλει. Γι’ αυτό και το Ίδρυµα υποστηρίζει τη διοργάνωση, αναδεικνύοντας την αξία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µέσα από τον αθλητισµό και υιοθετώντας πρακτικές που µειώνουν το αποτύπωµά της.

Στη διάρκεια του τριηµέρου, στελέχη και εθελοντές του Ιδρύµατος πραγµατοποίησαν δύο υποθαλάσσιους καθαρισµούς, µε τη συµβολή της καταδυτικής οµάδας Dive in Action, στο λιµάνι της Σερίφου.

Συνολικά, συλλέχθηκαν 300 κιλά απορρίµµατα, λιγότερα σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές, αποτέλεσµα που επιβεβαιώνει τη σταδιακή ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

Τα περισσότερα απορρίµµατα ήταν πλαστικά µίας χρήσης, πετσέτες και αλιευτικά εργαλεία. Το πιο ενθαρρυντικό εύρηµα, ωστόσο, ήταν η επιστροφή της θαλάσσιας ζωής στο λιµάνι µετά από αρκετά χρόνια.

Παράλληλα, το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε περίπατος στην οµορφότερη διαδροµή του νησιού (Λιµάνι–Καλλίτσος–Χώρα), όπου στέλεχος του Ιδρύµατος συνόδευσε τους συµµετέχοντες και τους καθοδήγησε στην παρατήρηση της τοπικής χλωρίδας.

Στους αγώνες τρεξίµατος, οι συµµετέχοντες δροµείς συνάντησαν κατά µήκος της διαδροµής περιβαλλοντικά µηνύµατα που τους υπενθύµιζαν τον σεβασµό στη φύση, ενώ ειδικοί επαναχρησιµοποιούµενοι σάκοι τοποθετήθηκαν στους σταθµούς του αγώνα για τη συλλογή των πλαστικών µπουκαλιών των δροµέων, συµβάλλοντας στη µείωση των απορριµµάτων. Για πρώτη φορά, εφαρµόστηκε και ένα ιδιαίτερο “penalty” µε περιβαλλοντικό χαρακτήρα: όσοι δροµείς άφηναν πλαστικά µπουκάλια εκτός των ειδικών σάκων, επιβαρύνονταν µε ποινή στον χρόνο τερµατισµού τους.

Με δράσεις µέσα και έξω από το νερό, το Serifos Sunset Race δεν ήταν µόνο µια γιορτή του αθλητισµού, αλλά και µια αφορµή για περιβαλλοντική αφύπνιση, δράση και φροντίδα του νησιού.