Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Προσλήψεις 121 αναπληρωτών

Συνολικά 121 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 25/ΔEΔΗΜΩΣ/22.08.2025 πρόσκλησης (ΑΔΑ: 63ΧΡ46ΝΚΠΔ-Ι79).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι προσλαμβανόμενοι/-νες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 17 έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τον σχετικό πίνακα με τα ονόματα και τις τοποθετήσεις.