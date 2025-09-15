Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Πάνω από 14.000 έλεγχοι στην Αττική

Ειδική εξόρμηση οργανώθηκε από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για έλεγχο εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ειδικά στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 14.078 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.643 παραβάσεις, όπως, ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών κ.α.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα 6 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 389 οχήματα, εκ των οποίων 199 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 500 άδειες ικανότητας οδήγησης και 134 άδειες κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, τονίζει η Ελληνική Αστυνομία.