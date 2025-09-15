Μυτιλήνη: Επίθεση 30χρονου μέσα σε αστυνομικό τμήμα

Για διατάραξη λειτουργίας και πρόκληση φθορών σε αστυνομική υπηρεσία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, εξύβριση, απειλή και πρόκληση σωματικής βλάβης κατηγορείται ο 30χρονος (Έλληνας), που συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς μετέβη χθες τα ξημερώματα σε αστυνομικό κατάστημα στη Μυτιλήνη και με ενέργειές του διατάραξε την ομαλή λειτουργία αστυνομικής υπηρεσίας, ενώ προκάλεσε και φθορές σε χώρο γραφείου.

Κατά την παραμονή του στο αστυνομικό κατάστημα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών που κλήθηκαν να χειριστούν το περιστατικό, τους εξύβρισε, τους απείλησε, αποπειράθηκε να χτυπήσει με καρέκλα έναν εξ αυτών, ενώ ακολούθως χτύπησε αστυνομικό με γροθιές στο πρόσωπο και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Κατά την ερευνητική διαδικασία προέκυψε ότι είχε προηγηθεί η εμπλοκή του 30χρονου σε έκνομες ενέργειες έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη, όπου εξύβριζε διερχόμενους πολίτες και προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα.

Αυτοτελής ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε μετά από σχετική καταγγελία του και σε βάρος εμπλεκομένων στην υπόθεση αστυνομικών, για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Το προανακριτικό έργο για τις υποθέσεις αυτές διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης, ενώ βιντεοληπτικό υλικό με τα περιστατικά θα συνυποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.