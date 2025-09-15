Logo Image

Κοινωνία

Τέμπη: Απεργίας πείνας ξεκίνησε έξω από τη Βουλή πατέρας θύματος

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντ. Ρούτσι ζητά εκταφή του παιδιού του, ξεκάθαρες απαντήσεις και απονομή δικαιοσύνης για το δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα

Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε την σήμερα, Δευτέρα, έξω από τη Βουλή πατέρας θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Ο πατέρας, Ντ. Ρούτσι, επιμένει να γίνει εκταφή του γιου του, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις και απονομή δικαιοσύνης για την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Στέκεται εκεί που είναι γραμμένο το όνομα του γιού του, στο σημείο, όπου πολίτες δημιούργησαν ένα άτυπο μνημείο, γράφοντας τα ονόματα των θυμάτων μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, δίνοντας έτσι νέα διάσταση στον αγώνα μνήμης και διεκδίκησης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

