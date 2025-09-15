Κάρυστος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – 60χρονος χτύπησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρια

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό 60χρονου που κατηγορείται για άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε οικισμό, στην περιοχή της Καρύστου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Μία 49χρονη πήρε τηλέφωνο στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον 60χρονο σύζυγό της

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού, όπου εντόπισαν τη γυναίκα χτυπημένη. Η ίδια τους είπε ότι μετά από καβγά που είχε με τον 60χρονο, εκείνος τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα. Στη συνέχεια άρπαξε δύο μαχαίρια από την κουζίνα και την τραυματισε στο πρόσωπο προκαλώντας της εκδορές.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρύστου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κατόπιν του άγριου περιστατικού η 49χρονη δέχθηκε να εγκατασταθεί punic button στο κινητό της.

Ο 60χρονος εξαφανίστηκε και αναζητείται από την ΕΛΑΣ στα όρια του αυτοφώρου.