Χειροπέδες σε 5 που έκλεβαν αυτοκίνητα – Πώς δρούσαν

Τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων στην Αττική έβαλαν με συνεργασία τους η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και Κρωπίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με κλοπές αυτοκινήτων, άμεσα συστάθηκε ομάδα με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 10ης Σεπτεμβρίου σε Μαρκόπουλο και Κερατέα, με συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., 5 άτομα, ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Η μεθοδολογία

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Μετά τις κλοπές των οχημάτων, προέβαιναν σε παραποίηση βασικών στοιχείων κυκλοφορίας τους, όπως ο αριθμός πλαισίου και οι πινακίδες, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να τα διαθέσουν προς πώληση.

Προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής εικόνας με κάμερες εξωτερικά των οικιών τους, επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων, μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και 4 οχήματα.

Τρεις εκ των κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.

Με τη σε βάρος τους δικογραφία, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.