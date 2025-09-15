Λάρισα: Εγκαινιάστηκε το πρώτο ΕΠΑΛ που ιδρύθηκε σε φυλακές

Στα εγκαίνια και τον αγιασμό του πρώτου Επαγγελματικού Λυκείου, το οποίο θα λειτουργεί εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας, παρέστη η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε ενήλικους κρατούμενους να έχουν πρόσβαση σε οργανωμένη μάθηση, εξειδίκευση, κατάρτιση και πιστοποίηση.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ, ιδρύθηκε με κοινή απόφαση της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά και του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλου, και θα λειτουργεί με κανονικό πρόγραμμα σπουδών και επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους.

Τα μαθήματα της πρώτης τάξης του ΕΠΑΛ θα παρακολουθήσουν αρχικά 22 άτομα.

Σ. Ζαχαράκη: Παρέχουμε το δικαίωμα στη μόρφωση σε κάθε πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται

«Κάναμε πράξη μια αυτονόητη υποχρέωση μας: να παρέχουμε το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εκπαίδευση σε κάθε πολίτη όπου κι αν βρίσκεται. Ένα δικαίωμα το οποίο ανοίγει το μυαλό και ενισχύει τις δυνατότητες. Θα σας επιτρέψει όταν τελειώσει αυτός ο χρόνος να πάρετε ένα χαρτί και το δικαίωμα να διεκδικήσετε ένα επάγγελμα. Περισσότερο όμως, θα σας προσφέρει την ικανοποίηση ότι “μπορώ να τα καταφέρω”» δήλωσε η κ. Ζαχαράκη. «Στόχος δικός μας είναι να σας βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά ότι ένας δρόμος φωτεινότερος ανοίγεται μπροστά σας. Αυτό το φωτεινό δρόμο θέλησε να χαράξει ο Γιώργος Τράντας, Διευθυντής Εκπαιδευτικών Μονάδων του σωφρονιστικού καταστήματος μαζί με τους συνεργάτες του. Είναι χαρά και τιμή μου γιατί ως υπουργός Παιδείας, έβαλα την υπογραφή μου προκειμένου να ενισχύσουμε αυτή την εκπαιδευτική αλυσίδα» πρόσθεσε, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της «σε όλους όσοι βοήθησαν σε αυτό το εγχείρημα και είμαι βέβαιη ότι θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον». «Το ΕΠΑΛ στις φυλακές της Λάρισας είναι μόνο η αρχή» τόνισε η υπουργός.

Πως δημιουργήθηκε το νέο σχολείο

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Παιδείας, το 8ο ΕΠΑΛ Λάρισας, είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας. Από το 2004 λειτουργεί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας. Οι απόφοιτοί του όμως παρέμεναν χωρίς οργανωμένη διέξοδο για σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι δυνατότητες περιορίζονταν σε αποσπασματικές ή εξ αποστάσεως λύσεις, χωρίς καθηγητές, χωρίς τάξεις, χωρίς υποδομές. Αποτέλεσμα ήταν οι κρατούμενοι που τελείωναν το σχολείο να μην μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, της κατάρτισης, πιστοποίησης και αναγνώρισης προσόντων.