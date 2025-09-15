Logo Image

Bio3 Forum 2025: Συζήτηση Κ. Μητσοτάκη με τον συνιδρυτή της BioInnovation Greece, Ν. Κυρπίδη

Κοινωνία

Bio3 Forum 2025: Συζήτηση Κ. Μητσοτάκη με τον συνιδρυτή της BioInnovation Greece, Ν. Κυρπίδη

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Η συζήτηση είναι προγραμματισμένη για τις 14:30

Συζήτηση με τον συνιδρυτή της BioInnovation Greece, Νίκο Κυρπίδη, θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 14:30 στο πλαίσιο του Bio3 Forum 2025, που διεξάγεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

