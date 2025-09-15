Bio3 Forum 2025: Συζήτηση Κ. Μητσοτάκη με τον συνιδρυτή της BioInnovation Greece, Ν. Κυρπίδη

Συζήτηση με τον συνιδρυτή της BioInnovation Greece, Νίκο Κυρπίδη, θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 14:30 στο πλαίσιο του Bio3 Forum 2025, που διεξάγεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Share: Share via Facebook Share via Twitter Share via LinkedIn Share via Email Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις! Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις! Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store! android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play! Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube Δημοφιλή Προτεινόμενα για εσάς 15/09/2025 - 1:28 Πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης για άνω των 65 και ΑμεΑ: Παράταση αιτήσεων από δήμους και φορείς αναπηρίας 15/09/2025 - 1:26 Φωτιά τώρα στα Καμένα Βούρλα 15/09/2025 - 12:48 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν Ferrari, Porsche και ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου 15/09/2025 - 12:47 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Αποτελέσματα εισαγωγής στην υποψηφίων-πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών 15/09/2025 - 12:30 Τέμπη: Στην πρόεδρο εφετών και στους διαδίκους η εισαγγελική πρόταση των 996 σελίδων 15/09/2025 - 12:17 ΔΥΠΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στην πληροφορική για πρώην εργαζόμενους των Ελληνικών Ναυπηγείων 15/09/2025 - 11:41 Εφημερίδα Ελευθερία: Νέα εποχή με προσήλωση στην έγκυρη ενημέρωση και την ανεξαρτησία 15/09/2025 - 10:35 Θεσσαλονίκη: Άνοιγαν αυτοκίνητα σε παραλίες του δήμου Θερμαϊκού – 2 συλλήψεις 15/09/2025 - 9:49 Καλλιθέα: Καταδίωξη και σύλληψη ανήλικου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα 15/09/2025 - 9:34 Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά 15/09/2025 - 9:17 Θεσσαλονίκη: 36χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 34χρονο – Νοσηλεύονται φρουρούμενοι 15/09/2025 - 8:28 ΟΣΕ: Δολιοφθορά πίσω από το τεχνικό πρόβλημα στο τηλεδιοικούμενο τμήμα Θήβας – Δαύλειας Περισσότερα