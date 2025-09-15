Φωτιά τώρα στα Καμένα Βούρλα

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.
Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2025
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.