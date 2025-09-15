Logo Image

Φωτιά τώρα στα Καμένα Βούρλα

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στα Καμένα Βούρλα

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube