Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν Ferrari, Porsche και ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης το πόρισμά του για την πρώην πολυτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει λάβει η ίδια, ο σύντροφός της και συγγενικά τους πρόσωπα, την περίοδο 2019-2024.

Με εντολή του κ. Βουρλιώτη δεσμεύεται τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ, πόσο που φαίνεται να μην διατέθηκε για τους σκοπούς για τους οποίους τους χορηγήθηκε.

Δεσμεύτηκαν ακίνητα και 30 αυτοκίνητα

Συγκεκριμένα δεσμεύτηκε η μονοπρόσωπη ΙΚΕ που είχαν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Ferrari και Porsche, καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίαζαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν ακόμη 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Στο πορισμά του ο κ. Βουρλιώτης «βλέπει» ότι έχουν τελεστεί κακουργήματα όπως απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

