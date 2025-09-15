Logo Image

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Αποτελέσματα εισαγωγής στην υποψηφίων-πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών

Εγγραφές έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα αποτελέσματα  εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των δικαιούχων υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, οι οποίοι είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπέβαλαν νέο μηχανογραφικό δελτίο, κατ’ εφαρμογή των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Οι δικαιούχοι/υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας: α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από σήμερα 15-9-2025 έως και 19-9-2025, με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής, είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου της και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

