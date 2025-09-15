Τέμπη: Στην πρόεδρο εφετών και στους διαδίκους η εισαγγελική πρόταση των 996 σελίδων

Την πρότασή του επί του κατηγορητηρίου για την τραγωδία των Τεμπών κατέθεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας στην πρόεδρο Εφετών, ενώ την απέστειλε και στους διαδίκους της υπόθεσης.

Βάσει πληροφοριών της ΕΡΤ, δικηγόροι συγγενών θυμάτων αναμένεται σήμερα να καταθέσουν υπόμνημα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών για συμπληρωματική ανάκριση αναφορικά με την πυρασφάλεια

996 σελίδες η πρόταση

Η πρόταση, η οποία αριθμεί 996 σελίδες, στηρίζεται στη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας που περιλαμβάνει περισσότερες από 60.000 σελίδες.

Ο εισαγγελικός λειτουργός παρέλαβε τη δικογραφία στις 8 Σεπτεμβρίου.

Από τις 8:05 το πρωί η πρόταση άρχισε να αποστέλλεται στους διαδίκους, αφού προηγουμένως είχε κατατεθεί επισήμως στην πρόεδρο Εφετών, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τη δικονομική διαδικασία, οι διάδικοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους προθεσμία περίπου 10 ημερών για να ασκήσουν ένδικα μέσα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της υπόθεσης Τεμπών στην τελική ευθεία, με τις οικογένειες των θυμάτων και την κοινωνία να αναμένουν με αγωνία την έναρξη της δίκης που θα αποδώσει ευθύνες για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ