Εφημερίδα Ελευθερία: Νέα εποχή με προσήλωση στην έγκυρη ενημέρωση και την ανεξαρτησία

Μήνυμα συνέχειας, ανεξαρτησίας και αφοσίωσης στην έγκυρη ενημέρωση στη νέα εποχή της «Ελευθερίας», έστειλε ο νέος πρόεδρος και εκδότης της κ. Ιωάννης Φιλιππάκης.

Το πρωί της Παρασκευής, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Δημοσιογραφικού Οργανισμού, επί της οδού Παπασταύρου 6, πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου κ. Γιώργου Μιχαλόπουλου, του νομικού συμβούλου κ. Κώστα Ευθυμίου, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήση Μπιλλίνη, του γιατρού και συνεργάτη της «Ε», ιστοριοδίφη, κ. Νίκου Παπαθεοδώρου και του συνόλου του προσωπικού, με τον κ. Φιλιππάκη να τονίζει πως η «Ε» θα είναι πρωταγωνίστρια και στην επόμενη ημέρα.

Ο νέος πρόεδρος και εκδότης στον σύντομο χαιρετισμό του στάθηκε στην πολύτιμη παρακαταθήκη του Τάκη Δημητρακόπουλου που θα είναι οδηγός για τη συνέχεια, αλλά και στην επόμενη ημέρα του Δημοσιογραφικού Οργανισμού, στην οποία όπως τόνισε, οδηγός θα συνεχίσει να είναι ο συνεχής και αδιάρρηκτος δεσμός με την κοινωνία των πολιτών, η σκληρή δουλειά, και ο έλεγχος στην εξουσία.

Αναλυτικά ο κ. Ιωάννης Φιλιππάκης, σημείωσε: «Ήδη νιώθω πολύ μεγάλο βάρος και για το όνομα “Ελευθερία” και για το όνομα Δημητρακόπουλος, γιατί αυτά που έκαναν τόσο η εφημερίδα όσο και ο ιδρυτής της, ουσιαστικά υπερβαίνουν τις δυνάμεις ενός τοπικού μέσου. Αυτό που θέλω, και για το οποίο θα προσπαθήσω, είναι η εφημερίδα «Ελευθερία» να ζήσει και μετά από εσάς και εμένα, για άλλα 103 χρόνια και θα παλέψουμε να πετύχουμε το καλύτερο».

Ανέφερε ακόμη ότι η «Ε» θα είναι πρωταγωνίστρια και στο αύριο, ενώ στάθηκε ιδιαιτέρως στον χωρίς εξαρτήσεις έλεγχο της εξουσίας, που θα είναι αταλάντευτος γνώμονας για την εφημερίδα.

Από την πλευρά του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος χαρακτήρισε τον νέο εκδότη «άνθρωπο του Θεού, αρχών και αξιών» και υπογραμμίζοντας τον ιστορικό ρόλο της εφημερίδας δήλωσε: «Καταλαβαίνετε ότι έχετε στα χέρια σας μια από τις πιο ιστορικές εφημερίδες, οπωσδήποτε την ιστορικότερη από αυτές που κυκλοφόρησαν μετά την προσάρτηση των νέων εδαφών στο ελληνικό Βασίλειο. Δεν είναι άλλη μία επιχείρηση όπως πολλές άλλες, είναι, αν θέλετε, η ψυχή της πόλης».

Ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε τον κ. Φιλιππάκη στη Λάρισα με λόγια θερμά, τονίζοντας τα εξής: «Με περισσό σεβασμό αναλαμβάνετε αυτή την εφημερίδα και ξέρω ότι θέλετε και προσπαθείτε για το καλύτερο. Θα βρείτε συμπαραστάτες όλους τους εργαζομένους – από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο – γιατί αγαπούν την εφημερίδα και αγωνίζονται γι’ αυτή. Να ξέρετε επίσης ότι στην πόλη αυτή υπάρχει φιλότιμο, και ακριβώς επειδή υπάρχει φιλότιμο, η πόλη θα ανταποκριθεί και θα δείτε να γίνονται πράγματα που ίσως και να μην περιμένατε».

Με την ευχή για μια «δημιουργική χρονιά» και στόχο η «Ελευθερία» να παραμείνει «κοντά στον πολίτη με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση», η νέα διοίκηση σφράγισε την έναρξη της επόμενης μέρας του ιστορικού τίτλου, που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστεί στην ενημέρωση και για τα επόμενα… 103 χρόνια.