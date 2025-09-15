Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες

Ένοχοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος πολιτικών προσώπων.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» κρίθηκε ενοχή για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμα και Αντώνη Σαμαρά.

Η εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είχε ζητήσει να κριθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και να απαλλαχθούν για νομικούς λόγους για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.

Αυτή την ώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών στους δύο καταδικασθέντες.