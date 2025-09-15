Logo Image

Θεσσαλονίκη: Άνοιγαν αυτοκίνητα σε παραλίες του δήμου Θερμαϊκού – 2 συλλήψεις

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 26χρονο, οι οποίοι από τον περασμένο Απρίλιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι διέρρηξαν 9 οχήματα

Σταθμευμένα οχήματα σε παραλίες του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης έβαζαν στο στόχαστρο 2 νεαροί, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών αρχών.

Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 26χρονο, οι οποίοι από τον περασμένο Απρίλιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι διέρρηξαν 9 οχήματα.

Άνω των 5.500 ευρώ η λεία

Η λεία τους περιλαμβάνει 5.500 ευρώ σε μετρητά (και 400 λέι Ρουμανίας), καθώς επίσης κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα και προσωπικά έγγραφα των θυμάτων.

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

