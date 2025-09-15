Καλλιθέα: Καταδίωξη και σύλληψη ανήλικου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά την διάρκεια καταδίωξης νεαρού που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Καλλιθέας και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν την ύποπτη μοτοσικλέτα επί της λεωφόρου Θησέως, στο ύψος των Αγίων Πάντων, και παρά το σήμα που έκαναν στον αναβάτη για να σταματήσει και να ακολουθήσει ο προβλεπόμενος έλεγχος, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα για να τον αποφύγει.

Σε κάποιο σημείο όμως η μοτοσικλέτα ανατράπηκε με το νεαρό να το βάζει στα πόδια και τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν πλέον πεζοί συλλαμβάνοντάς τον λίγο αργότερα, σε αυλή κατοικίας στον οδό Σόλωνος.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Δέχθηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Μετά το πέρας της καταδίωξης, ο νεαρός διαπιστώθηκε πως είναι υπήκοος Ρουμανίας και οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας που έχει αναλάβει την προανάκριση.