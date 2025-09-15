Logo Image

Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά

Κοινωνία

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε χθες απόγευμα ένας οδηγός τρόλεϊ σε περιοχή του Πειραιά.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου.

Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός σταμάτησε το τρόλεϊ λίγο πριν από τη στάση, καθώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο εμπόδιζε την κυκλοφορία του. ταν ο οδηγός άνοιξε την πόρτα δύο άτομα του επιτέθηκαν και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνες για το περιστατικό, συγκεντρώνοντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

