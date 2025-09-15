Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κοινωνία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στην…πρίζα για τα μερίδια στο ρεύμα”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τετραπλό ετήσιο κέρδος για τους συνταξιούχους”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ” “ΕΙΣΒΟΛΗ” με καραβιές απο τη Λιβύη”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ με προσωπική διαφορά”

ΕΣΤΙΑ: “Κόμπλεξ κατωτερότητος με μεγάλα απωθημένα”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Ο ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ”

ΤA NEA: “Είναι σωστή η σύνταξή σας;”

ΚONTRA: “ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ”

