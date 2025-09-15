Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στην…πρίζα για τα μερίδια στο ρεύμα”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τετραπλό ετήσιο κέρδος για τους συνταξιούχους”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ” “ΕΙΣΒΟΛΗ” με καραβιές απο τη Λιβύη”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ με προσωπική διαφορά”
ΕΣΤΙΑ: “Κόμπλεξ κατωτερότητος με μεγάλα απωθημένα”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Ο ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ”
ΤA NEA: “Είναι σωστή η σύνταξή σας;”
ΚONTRA: “ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ”