Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στην…πρίζα για τα μερίδια στο ρεύμα”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τετραπλό ετήσιο κέρδος για τους συνταξιούχους”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ” “ΕΙΣΒΟΛΗ” με καραβιές απο τη Λιβύη”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ με προσωπική διαφορά”

ΕΣΤΙΑ: “Κόμπλεξ κατωτερότητος με μεγάλα απωθημένα”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Ο ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ”

ΤA NEA: “Είναι σωστή η σύνταξή σας;”

ΚONTRA: “ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ”