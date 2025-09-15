Σεισμός τώρα 3,9 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Αμοργού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 7:00 το πρωί στην Αμοργό.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 14 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Κατά την ίδια ανάλυση, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,8χλμ.

Ευ. Λέκκας: «Καθόλου ανησυχητικός» ο σεισμός

«Καθόλου ανησυχητικό» χαρακτήρισε τον σεισμό ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ.

Ο καθηγητής ανέφερε ότι η σημερινή δόνηση σημειώθηκε στον ευρύτερο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, όπου είχαμε την έντονη δραστηριότητα το προηγούμενο διάστημα.

Όπως είπε, είναι «μέσα στο πρόγραμμα που ουσιαστικά είχαμε προδιαγράψει μετά τη μεγάλη κρίση μέσα στον Φεβρουάριο, ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς μέχρι 4,5 με 5 Ρίχτερ, χωρίς αυτό να αποτελεί απειλή για τη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά».

«Δεν προκαλεί καμία, μα καμία ανησυχία», τόνισε ο κ. Λέκκας. «Είναι μέσα στο πρόγραμμα, μέχρι και ενάμιση χρόνο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς, πάντα μικρού μεγέθους και πάντα σε θαλάσσιο χώρο», πρόσθεσε.