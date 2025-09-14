Logo Image

Πρώτο αλλά με απώλειες στις εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας το CDU – Ενισχυμένη η ακροδεξιά

Κοινωνία

Πρώτο αλλά με απώλειες στις εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας το CDU – Ενισχυμένη η ακροδεξιά

REUTERS/Liesa Johannssen

Τα χειρότερα αποτελέσματα για CDU και SPD στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από την ίδρυση του κρατιδίου το 1946

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναδεικνύεται ισχυρότερη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος από το Ινστιτούτο Infratest-dimap.

Σε κρατιδιακό επίπεδο, το CDU συγκεντρώνει ποσοστό 34% (-0,3 από τις προηγούμενες κρατιδιακές εκλογές), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 22,5% (-1,8).

Και για τα δύο κόμματα, πρόκειται για το χειρότερο αποτέλεσμα που έχουν καταγράψει στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από την ίδρυση του κρατιδίου το 1946. Οι Πράσινοι περιορίζονται στο 11,5% (-8,5), ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), όπως αναμενόταν, ενισχύεται σημαντικά φθάνοντας το 16,5% (+11,4). Η Αριστερά περνά οριακά το εκλογικό μέτρο με 5,5% (+1,7).

