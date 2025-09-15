Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου

Τη μνήμη του Αγίου Νικήτα του Γότθου και Μεγαλομάρτυρα τιμά σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Όσιος Φιλόθεος ο Πρεσβύτερος και Θαυματουργός

Άγιος Πορφύριος ο μίμος

Άγιος Βησσαρίων, Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης (Πολιούχος Καλαμπάκας και Τρικάλων)

Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας από την Κρήτη

Ο Άγιος Νικήτας ο Γότθος γεννήθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα. Ανατράφηκε μέσα σε οικογένεια ευσεβών Χριστιανών και αφιερώθηκε στη διάδοση της πίστης στους ομοεθνείς του. Όταν ξέσπασε διωγμός κατά των Χριστιανών, ο Νικήτας συνελήφθη και βασανίστηκε σκληρά. Παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του και τελικά μαρτύρησε, αναδεικνυόμενος Μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας.

Ο Άγιος Βησσαρίων υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης τον 16ο αιώνα. Διακρίθηκε για την ταπεινότητα, τη φιλανθρωπία και τη μέριμνά του για τον λαό. Αφιερώθηκε στην ανακούφιση των φτωχών και στην ανέγερση μονών και ναών. Είναι ο Πολιούχος της Καλαμπάκας και των Τρικάλων και ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Ο Άγιος Πορφύριος ο μίμος, κατά τους χρόνους των διωγμών, ήταν ηθοποιός που σατίριζε τα ιερά μυστήρια των Χριστιανών. Όμως, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, μεταστράφηκε αληθινά στον Χριστό και ομολόγησε την πίστη του. Αυτό του στοίχισε τη ζωή, μαρτυρώντας για την αλήθεια.

Ο Όσιος Φιλόθεος έζησε ασκητικά, διακρίθηκε για τη σοφία και τα θαύματά του και αναδείχθηκε πνευματικός πατέρας πολλών πιστών.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας καταγόταν από την Κρήτη και μαρτύρησε με θάρρος υπερασπιζόμενος την πίστη του.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

Βησσαρίων, Βησσαρίωνας

Βησσαρίων, Βησσαρίωνας Ιωάννης, Ιωάννα

Νικήτας, Νικήτη,

Πορφύριος, Πορφυρία

Φιλόθεος, Φιλοθέη

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!