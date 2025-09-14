Logo Image

Συνελήφθη γιος γνωστού τραγουδιστή αφού εξύβρισε και επιτέθηκε σε αστυνομικό

Συνελήφθη γιος γνωστού τραγουδιστή αφού εξύβρισε και επιτέθηκε σε αστυνομικό

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες

Στο Μοναστηράκι, τα ξημερώματα της Κυριακής, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον γιο γνωστού τραγουδιστή μετά από έντονο επεισόδιο με οδηγό ταξί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επιτέθηκαν στην πόρτα του οχήματος του οδηγού και να τον εξύβρισαν.

Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν, ο νεαρός φέρεται να αντιστάθηκε και να χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, προκαλώντας τραυματισμούς στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Ο νεαρός κρατήθηκε στο Α.Τ. Ακροπόλεως και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες. Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

