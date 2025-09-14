Αμπελόκηποι: Κινητοποίηση των αρχών μετά από απειλή για βόμβα

Έντονη κινητοποίηση προκάλεσε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου ένα απειλητικό email που προειδοποιούσε για βόμβα σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με το μήνυμα, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε προγραμματιστεί να εκραγεί τα μεσάνυχτα, γεγονός που οδήγησε σε άμεση ενεργοποίηση των πυροτεχνουργών της ομάδας ΤΕΕΜ. Η οδός Σεβαστουπόλεως αποκλείστηκε πλήρως, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί ο έλεγχος της περιοχής.

Λόγω των μέτρων, η κυκλοφορία έχει ανακατευθυνθεί ως εξής:

Η οδός Σεβαστουπόλεως, από την Κορινθίας έως την Ήλιδος, παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Η οδός Αρκαδίας έχει κλείσει από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων.

Παρά την κινητοποίηση, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή φάρσα, χωρίς να έχουν εντοπιστεί ίχνη πραγματικού κινδύνου. Οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος με ασφάλεια και χωρίς επιπτώσεις για τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς.

Πηγή: ΕΡΤ