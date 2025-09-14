Νέα επιχείρηση διάσωσης 166 μεταναστών στη Γαύδο

Οι αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν περισσότερα από 600 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αφιχθέντων ή διασωθέντων από χθες το απόγευμα στους 807.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες επιχειρήσεις, σκάφος της FRONTEX εντόπισε δύο λέμβους που μετέφεραν 166 ανθρώπους. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια: 49 οδηγήθηκαν στη Γαύδο, ενώ οι υπόλοιποι 117 αποβιβάστηκαν στη Χώρα Σφακίων. Οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 5 μποφόρ.

Η κατάσταση στα Χανιά παραμένει οριακή, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί περίπου 1.860 μετανάστες. Οι τοπικές αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε μεγάλος αριθμός να μετακινηθεί σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας.

Η αυξημένη πίεση οδήγησε την κυβέρνηση να συγκαλέσει, αύριο Δευτέρα, έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ Χανίων.

Το βράδυ του Σαββάτου η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω, όταν σημειώθηκαν επεισόδια στη δομή φιλοξενίας. Μετανάστες που παραμένουν πολλές ημέρες σε καθεστώς περιορισμού, υπό συνθήκες έντονου στρες και ανασφάλειας, προκάλεσαν εντάσεις που κινητοποίησαν τις αρχές.

