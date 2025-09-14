Σύνταγμα: Πέντε συλλήψεις για τη συμπλοκή στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Στη σύλληψη των δύο Ισραηλινών και των 3 Παλαιστινίων που συνεπλάκησαν το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος.

Είχαν οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα από αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν, τερματίζοντας το επεισόδιο.

Οι 3 Παλαιστίνιοι, ηλικίας 27, 26 και 25 ετών, κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, όπως και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κοντάρια, εκ των οποίων δύο φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.