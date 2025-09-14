ΕΛ.ΑΣ.: Οκτώ συλλήψεις σε Ζεφύρι και Λιόσια – Τι βρέθηκε

Λεπτομέρειες για την ειδική επιχειρησιακή δράση της Παρασκευής σε οικισμούς του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων στη Δυτική Αττική, έδωσε την Κυριακή η Ελληνική Αστυνομία.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε.

Σκοπός ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί όπλων, προσωπικών δεδομένων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 8 οικίες, όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα

43 φυσίγγια, μαχαίρι τύπου «ματσέτα»

29 φαρμακευτικά χάπια

10 ηχεία υψηλής ισχύος

ενισχυτής

29 κάμερες παρακολούθησης

καταγραφικά μηχανήματα και

7.695 ευρώ.

Σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, ενώ ακόμα αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ξεκαθαρίζει η ΕΛ.ΑΣ.