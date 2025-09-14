Μετρό: Γεμάτοι οι κεντρικοί σταθμοί στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας

Επίσημη πρώτη το Σάββατο για την 24ωρη λειτουργία του μετρό, του τραμ και συγκεκριμένων λεωφορειακών γραμμών σε μόνιμη βάση.

Οι πολίτες, ειδικά οι νέοι, ανταποκρίθηκαν και χρησιμοποίησαν μαζικά τους συρμούς για τις νυχτερινές μετακινήσεις τους πριν και μετά τη διασκέδασή τους.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι με την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνούν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ.

Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε, για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος θα βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ. ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς, δήλωσε στο ΕΡΤΝews πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους».

«Πρώτον γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου» και «το δεύτερο και σημαντικότερο γιατί απόψε χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών».

Ο κ. Κοτταράς τόνισε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο και απλό, καθώς χρειάστηκαν αρκετές «αλλαγές και παραμετροποιήσεις στα συστήματά μας». Όπως είπε, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος εργάστηκαν 250 άτομα στη νυχτερινή λειτουργία.

Τα δρομολόγια

Υπενθυμίζεται ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου ο ΟΑΣΑ καθιέρωσε σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Πιο αναλυτικά:

Μετρό & Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

22:00 00:20 10′ 50”

00:20 02:00 15′

02:00 05:30 15′

05:30 07:00 12′ 30”

07:00 10:00 10’50”

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Αεροδρόμιο

22:00 00:20 9′ 00” 36΄

00:20 02:00 15′

02:00 05:30 15΄

05:30 07:00 10′ 00” 36′

07:00 10:00 9′ 00” 36′

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

Πικροδάφνη – Σύνταγμα (T6) / Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα (Τ7)

22:00 00:30 15′ 15΄

00:30 01:40 25′ 25΄

01:40 05:30 25′ 25΄

05:30 10:00 12′ 12΄

Τα λεωφορεία

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049 Πειραιάς – Ομόνοια

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό.

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.