Ένταση στο κέντρο της Αθήνας: Σύγκρουση Παλαιστινίων – Ισραηλινών στο Σύνταγμα

Κοινωνία

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές όλων όσων ενεπλάκησαν στο περιστατικό

Ένα περιστατικό με διεθνή «απόχρωση» σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην καρδιά της Αθήνας, όταν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι ενεπλάκησαν σε επεισόδιο μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Συντάγματος.

Οι αρχές επενέβησαν έπειτα από σύγκρουση μεταξύ δύο ατόμων με ισραηλινή υπηκοότητα (ένας άνδρας 29 ετών και μία γυναίκα 30 ετών) και τριών νεαρών Παλαιστινίων, ηλικίας 25 έως 27 ετών. Από τη σύρραξη υπήρξε τραυματισμός του 29χρονου άνδρα.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε προσαγωγές όλων των εμπλεκομένων στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ενώ στην κατοχή των Παλαιστινίων εντοπίστηκαν έξι πλαστικά ραβδιά, εκ των οποίων δύο έφεραν προσαρτημένες σημαίες. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ επίσημα στοιχεία για τα αίτια ή το αν υπήρχε οργανωμένη συγκέντρωση δεν έχουν προς το παρόν δοθεί στη δημοσιότητα.

