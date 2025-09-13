Μαρτυρία Βασίλη Ράλλη: Πεθαμένοι κι άθαφτοι γέμισε ο τόπος, η Μικρασία ολόκληρη

Κοίταξε να σώσει το βιος τους κι έφυγε για τη Μυτιλήνη, αφήνοντας πίσω τα παιδιά και τη γυναίκα του με σκοπό να γυρίσει να τους πάρει. Δεν πρόλαβε – Τους κατέσφαξαν οι Τούρκοι