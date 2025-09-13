Μαρτυρία Βασίλη Ράλλη: Πεθαμένοι κι άθαφτοι γέμισε ο τόπος, η Μικρασία ολόκληρη

Ο Βασίλης Ράλλης γεννήθηκε στην παραλιακή κωμόπολη Τσανταρλί, η οποία αριθμούσε 2.000 κατοίκους, Έλληνες και Τούρκους. Βρισκόταν στη βόρεια ακτή του ομώνυμου κόλπου, 29 χλμ νοτιοδυτικά της Περγάμου και 47 χλμ νοτιοανατολικά του Αϊβαλιού.
Ο οικισμός ήταν χτισμένος στα ερείπια της αρχαίας αιολικής πόλης Πιτάνη.
Η μαρτυρία που ακολουθεί, περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών – της μεγαλύτερης και παλαιότερης συλλογής προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες της Ευρώπης.
