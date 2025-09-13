Logo Image

Μαρτυρία Βασίλη Ράλλη: Πεθαμένοι κι άθαφτοι γέμισε ο τόπος, η Μικρασία ολόκληρη

Κοινωνία

φωτ.: Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός via PONTOSNEWS

Κοίταξε να σώσει το βιος τους κι έφυγε για τη Μυτιλήνη, αφήνοντας πίσω τα παιδιά και τη γυναίκα του με σκοπό να γυρίσει να τους πάρει. Δεν πρόλαβε – Τους κατέσφαξαν οι Τούρκοι

Ο Βασίλης Ράλλης γεννήθηκε στην παραλιακή κωμόπολη Τσανταρλί, η οποία αριθμούσε 2.000 κατοίκους, Έλληνες και Τούρκους. Βρισκόταν στη βόρεια ακτή του ομώνυμου κόλπου, 29 χλμ νοτιοδυτικά της Περγάμου και 47 χλμ νοτιοανατολικά του Αϊβαλιού.

Ο οικισμός ήταν χτισμένος στα ερείπια της αρχαίας αιολικής πόλης Πιτάνη.

Η μαρτυρία που ακολουθεί, περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών – της μεγαλύτερης και παλαιότερης συλλογής προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.

