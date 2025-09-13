Σεξουαλική εκμετάλλευση 16χρονης στη Θεσσαλονίκη – Ερευνάται κύκλωμα μαστροπείας

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να ενέπλεξε ανήλικη σε πράξεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν 30χρονος άνδρας συνελήφθη ύστερα από ραντεβού που είχε με 16χρονη, την οποία εντόπισε σε σχετική ιστοσελίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Τούμπας, όπου ο άνδρας παρέδωσε στην ανήλικη το ποσό των 180 ευρώ μετά την πράξη.

Η μαρτυρία της ανήλικης

Η 16χρονη, συνοδευόμενη από ψυχολόγο, έδωσε κατάθεση στις αστυνομικές αρχές, στην οποία περιέγραψε τον τρόπο δράσης του κυκλώματος. Όπως αποκάλυψε, διατηρούσε ψεύτικο προφίλ σε ιστοσελίδα γνωριμιών, εμφανιζόμενη ως 19 ετών, μέσω του οποίου έκλεινε τα ερωτικά ραντεβού.

Η ίδια κατονόμασε μια ενήλικη γυναίκα ως το πρόσωπο που την ενέπλεξε στην υπόθεση, την οποία γνώρισε το καλοκαίρι του 2024, όταν ήταν μόλις 15 ετών. Η γυναίκα –που αναζητείται από την αστυνομία– φέρεται να την παρότρυνε να δημιουργήσει λογαριασμό σε ιστοσελίδες με «ροζ αγγελίες» και να χρησιμοποιεί το σπίτι της για τις συναντήσεις με τους «πελάτες».

Μέχρι και δέκα «πελάτες» την ημέρα

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η ανήλικη, η ενήλικη γυναίκα παραχωρούσε τον χώρο του σπιτιού της για τα ραντεβού και κρατούσε ως «προμήθεια» το ήμισυ των χρημάτων. Οι αμοιβές κυμαίνονταν μεταξύ 70 και 180 ευρώ ανά συνάντηση. Σε καθημερινή βάση, η 16χρονη ισχυρίζεται ότι είχε επαφή με περίπου δέκα άνδρες.

Στην κατάθεσή της έδωσε λίστα με πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία για εντοπισμό και ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τις έρευνες, με σκοπό την πλήρη αποκάλυψη του κυκλώματος και τη σύλληψη όλων των υπευθύνων. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: ΕΡΤ