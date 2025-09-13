Φωτιά σε εργοστάσιο στην Κηφισιά – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/3) σε εργοστασιακό χώρο στην περιοχή της Κηφισιάς.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν επίγειες δυνάμεις, με 30 πυροσβέστες και 10 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, με τη συνδρομή εθελοντών.

Λόγω της φωτιάς, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την οδό Αιγίδων να έχει αποκλειστεί από το ύψος της Σένεκα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Πηγή: ΕΡΤ